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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Şanssızlık yaşadık

    Şanssızlık yaşadık

    Kart cezası nedeniyle derbisinde forma giyemeyen Tomas Hubocan, beraberliğini şanssızlığa bağladı

    Slovak oyuncu, "Topun hakimiyeti bizdeydi, oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Çok şut çektik ama maalesef gol atamadık. Bizim açımızdan şanssız bir maç oldu. Çok iyi oynadığımızı ve mücadele ettiğimizi söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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