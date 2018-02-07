Şanssızlık yaşadık
Kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Tomas Hubocan, Göztepe beraberliğini şanssızlığa bağladı
Slovak oyuncu, "Topun hakimiyeti bizdeydi, oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Çok şut çektik ama maalesef gol atamadık. Bizim açımızdan şanssız bir maç oldu. Çok iyi oynadığımızı ve mücadele ettiğimizi söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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