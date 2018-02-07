Şanssızlık yaşadık

Kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Tomas Hubocan, Göztepe beraberliğini şanssızlığa bağladı

Slovak oyuncu, "Topun hakimiyeti bizdeydi, oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Çok şut çektik ama maalesef gol atamadık. Bizim açımızdan şanssız bir maç oldu. Çok iyi oynadığımızı ve mücadele ettiğimizi söyleyebilirim" ifadesini kullandı.