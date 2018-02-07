Sakatlık çok büyük dert

Fırtına ?bu sezon art arda gelen şanssız sakatlıklardan çok çekti. Kaleci Esteban'ın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilmesi ve sahalardan 1.5 ay uzak kalacak olması moralleri bozarken, bu sezon 11 futbolcu sakatlıklar nedeniyle bordo-mavili takımı yalnız bıraktı

Daha önce Castillo, Onur, Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak (3 kez), Abdülkadir, Mustafa (3), Sosa ve Uğur sakatlık nedeniyle zaman saman forma giyemedi.