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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Sakatlık çok büyük dert

    Sakatlık çok büyük dert

    ?bu sezon art arda gelen şanssız sakatlıklardan çok çekti. 'ın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilmesi ve sahalardan 1.5 ay uzak kalacak olması moralleri bozarken, bu sezon 11 futbolcu sakatlıklar nedeniyle bordo-mavili takımı yalnız bıraktı

    Daha önce Castillo, Onur, Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak (3 kez), Abdülkadir, Mustafa (3), Sosa ve Uğur sakatlık nedeniyle zaman saman forma giyemedi.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:31
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