Sakatlık çok büyük dert
Fırtına ?bu sezon art arda gelen şanssız sakatlıklardan çok çekti. Kaleci Esteban'ın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilmesi ve sahalardan 1.5 ay uzak kalacak olması moralleri bozarken, bu sezon 11 futbolcu sakatlıklar nedeniyle bordo-mavili takımı yalnız bıraktı
Daha önce Castillo, Onur, Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak (3 kez), Abdülkadir, Mustafa (3), Sosa ve Uğur sakatlık nedeniyle zaman saman forma giyemedi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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