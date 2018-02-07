Önce Haydar sonra Beto
Bordo-mavili takım, önceki gün 9 net kurtarış yapan Göztepe’nin kalecisini aşamamıştı. Geçen yıl da Alanya kalecisi Haydar 8 kurtarışla devleşmişti
Trabzonspor, 0-0 sona eren Göztepe maçında, kaleci Beto'yu geçemezken; geçen sezon da golsüz sona eren Aytemiz Alanyaspor karşılamasında Haydar Yılmaz'ı aşamamıştı. Fırtına, 2016-17 sezonunun 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 0-0 kalırken; 8 kurtarışa imza atan tecrübeli kaleci Haydar, panterleşmişti.
7 KURTARIŞ DAHA
Haydar, turuncu-yeşillilerin geçen sezonun 4. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-0 yendiği maçta da 7 kurtarış yaparak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olmuştu. Bordo-mavililer, bu sezonun 20. haftasında da bu kez Beto engeline takıldı. Göztepe'nin başarılı file bekçisi, 9 kurtarışla kalesini gole kapattı ve takımının puan almasını sağladı. 36 yaşındaki Portekizli milli eldiven, inanılmaz kurtarışlar yaptı.
7 KURTARIŞ DAHA
Haydar, turuncu-yeşillilerin geçen sezonun 4. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-0 yendiği maçta da 7 kurtarış yaparak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olmuştu. Bordo-mavililer, bu sezonun 20. haftasında da bu kez Beto engeline takıldı. Göztepe'nin başarılı file bekçisi, 9 kurtarışla kalesini gole kapattı ve takımının puan almasını sağladı. 36 yaşındaki Portekizli milli eldiven, inanılmaz kurtarışlar yaptı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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