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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Önce Haydar sonra Beto

    Önce Haydar sonra Beto

    Bordo-mavili takım, önceki gün 9 net kurtarış yapan ’nin kalecisini aşamamıştı. Geçen yıl da Alanya kalecisi Haydar 8 kurtarışla devleşmişti

    , sona eren maçında, kaleci Beto'yu geçemezken; geçen sezon da golsüz sona eren Aytemiz karşılamasında Haydar Yılmaz'ı aşamamıştı. Fırtına, 2016-17 sezonunun 21. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 0-0 kalırken; 8 kurtarışa imza atan tecrübeli kaleci Haydar, panterleşmişti.

    7 KURTARIŞ DAHA
    Haydar, turuncu-yeşillilerin geçen sezonun 4. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-0 yendiği maçta da 7 kurtarış yaparak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olmuştu. Bordo-mavililer, bu sezonun 20. haftasında da bu kez Beto engeline takıldı. Göztepe'nin başarılı file bekçisi, 9 kurtarışla kalesini gole kapattı ve takımının puan almasını sağladı. 36 yaşındaki Portekizli milli eldiven, inanılmaz kurtarışlar yaptı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
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