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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    İstatistik kralı Okay Yokuşlu

    İstatistik kralı Okay Yokuşlu

    BORDO-mavili takımın 23 yaşındaki ön liberosu Okay Yokuşlu, maçındaki performansı ile gözlerimizin pasını sildi

    İnanılmaz bir mücadele örneği sergileyen genç futbolcu, bu sezon istatistikleri ile parmak ısırtıyor. Okay bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele (185) ve hava topu (94) kazanan futbolcu konumunda. Genç oyuncu her maç inanılmaz bir efor ile mücadele ediyor, savaşıyor.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
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