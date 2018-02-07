İstatistik kralı Okay Yokuşlu
BORDO-mavili takımın 23 yaşındaki ön liberosu Okay Yokuşlu, Göztepe maçındaki performansı ile gözlerimizin pasını sildi
İnanılmaz bir mücadele örneği sergileyen genç futbolcu, bu sezon istatistikleri ile parmak ısırtıyor. Okay bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele (185) ve hava topu (94) kazanan futbolcu konumunda. Genç oyuncu her maç inanılmaz bir efor ile mücadele ediyor, savaşıyor.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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