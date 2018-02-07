‘Fırsat kaçtı’ yorumu
Yerel gazeteler, Göztepe ile berabere kalan Trabzonspor'un önemli bir fırsatı daha değerlendiremediğine dikkat çekti. Günebakış: "Betona çarptık". Taka: "Zirveye Beton ördü". Kuzey Ekspres: "Beto'na çarptık!", "Bordomavililer rakip kaleyi 16 kez yokladı ancak kaleciyi geçemedi. Sonnokta: "Fırtına modaya uydu!", "Ligin zirvesinin puan kaybettiği haftada Göztepe'yi geçemedik."
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
-
Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
-
Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
Yorum
Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
‘Fırsat kaçtı’ yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.