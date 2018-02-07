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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    ‘Fırsat kaçtı’ yorumu

    ‘Fırsat kaçtı’ yorumu
    Yerel gazeteler, ile berabere kalan 'un önemli bir fırsatı daha değerlendiremediğine dikkat çekti. Günebakış: "Betona çarptık". Taka: "Zirveye Beton ördü". Kuzey Ekspres: "Beto'na çarptık!", "Bordomavililer rakip kaleyi 16 kez yokladı ancak kaleciyi geçemedi. Sonnokta: "Fırtına modaya uydu!", "Ligin zirvesinin puan kaybettiği haftada 'yi geçemedik."
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:42
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