Castillo geri döndü
Göztepe maçının ardından Süper Lig'in 21'inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda G.Birliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen oyuncular rejerenasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve bireysel beceri antrenmanları gerçekleştirdi.
Son bölümde ise şut çalışması yapıldı. idmanda yaşadığı sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Castillo takımla çalışmalara başladı.
Son bölümde ise şut çalışması yapıldı. idmanda yaşadığı sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Castillo takımla çalışmalara başladı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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