CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    geri döndü

    Castillo geri döndü

    maçının ardından 'in 21'inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda G.Birliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı

    'nde teknik direktör yönetiminde saat 11.00'de basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, maçında forma giyen oyuncular rejerenasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve bireysel beceri antrenmanları gerçekleştirdi.

    Son bölümde ise şut çalışması yapıldı. idmanda yaşadığı sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan takımla çalışmalara başladı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Castillo geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN