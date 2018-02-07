Bordo mavi aşk
Almanya'nın Baden Württemberg Eyaletine bağlı Freudenstadt kentinde yaşayan Mustafa Kusutoğlu, takımına olan sevgisinden dolayı evinin rengini bordo mavi yaptı.
28 yıldır Almanya'da yaşayan Karadenizli iş adamı 20 yıl önce satın aldığı evini belediyenin karşı çıkmasına rağmen bordo maviye boyatıp ön cephesine de Trabzonspor amblemi yaptırdı.
"Bize her yer Trabzon'' diyen Mustafa Kusutoğlu, "Normal renklerle boyamam için 15 bin euro yardım teklif ettiler ama ben kabul etmedim. Bordo mavi boyamaya başlayınca inşaatı durdurdular.
Ben de inat edip ön cepheye 6 yıl hiç bir şey yapmadım. Kararlıydım, bu binaya TS yazılacak. Belediye sonunda pes etti" diye konuştu.
"Bize her yer Trabzon'' diyen Mustafa Kusutoğlu, "Normal renklerle boyamam için 15 bin euro yardım teklif ettiler ama ben kabul etmedim. Bordo mavi boyamaya başlayınca inşaatı durdurdular.
Ben de inat edip ön cepheye 6 yıl hiç bir şey yapmadım. Kararlıydım, bu binaya TS yazılacak. Belediye sonunda pes etti" diye konuştu.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:28
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