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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    aşk

    Bordo mavi aşk

    'nın Baden Württemberg Eyaletine bağlı Freudenstadt kentinde yaşayan , takımına olan sevgisinden dolayı evinin rengini yaptı.

    28 yıldır 'da yaşayan Karadenizli iş adamı 20 yıl önce satın aldığı evini belediyenin karşı çıkmasına rağmen bordo maviye boyatıp ön cephesine de amblemi yaptırdı.

    "Bize her yer '' diyen , "Normal renklerle boyamam için 15 bin euro yardım teklif ettiler ama ben kabul etmedim. boyamaya başlayınca inşaatı durdurdular.

    Ben de inat edip ön cepheye 6 yıl hiç bir şey yapmadım. Kararlıydım, bu binaya TS yazılacak. Belediye sonunda pes etti" diye konuştu.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:28
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