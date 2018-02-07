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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    2018’de galibiyeti yok

    2018’de galibiyeti yok

    ’in 20’nci haftasında sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan Fırtına, 2018 yılında lig ve kupada oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı

    Zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da kaçan önemli fırsatın üzüntüsü yaşanırken, bordo-mavililer, 2018 yılında lig ve kupada oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bordo- mavililer 2018 yılındaki ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 16 Ocak'ta sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, sonraki 3 lig maçında sırasıyla Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Bordo-mavililer ligdeki galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı.

    4 MAÇTIR GÜLEMEDİ
    Ligin 12'nci haftasındaki 4-3'lük Osmanlıspor galibiyeti ile birlikte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 17'nci haftadaki 1-1'lik Kardemir Karabükspor beraberliği ile de duraklama dönemine girdi. Bordo-mavililer ligde oynadığı son 4 maçından da 1 puanla ayrılarak, zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflediği sezonda önemli fırsatları değerlendiremedi ve yarışın uzağında kaldı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:32
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