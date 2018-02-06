CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Uğur yeşil ışık yaktı

    Uğur yeşil ışık yaktı
    SEZON sonunda mukavelesi bitecek olan Uğur Demirok, ile sözleşme yenileme konusuna açıklamada bulundu. Trabzonsporlu taraftarlardan gelen "Sözleşmeyi yenileyecek misin?'' sorusuna 29 yaşındaki stoper, "Ben buraya geldikten sonra Trabzonsporlu oldum. Bundan sonra da Trabzonsporlu olarak kalacağım. Oğlum ise Trabzonsporlu doğdu. Trabzonspor ile anlaşmam kolay. Anlaşırız'' cevabını verdi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uğur yeşil ışık yaktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN