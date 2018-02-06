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    06 Şubat 2018, Salı
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    'nin gururu

    Türkiye'nin gururu
    'nin gururu Nobel ödüllü Aziz Sancar'a forması hediye edildi. Aslen Mardinli olan Sancar'ın Trabzonspor'a olan tutumu yakın çevrelerince biliniyordu. Sancar bu hediye karşısında çok mutlu olduğunu ifade ederken formayı giyip poz verdi. Sancar, "Trabzonspor'u takip ediyorum. Umarım başarılı sonuçlar alırlar" diye konuştu.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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