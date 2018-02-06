Trabzonspor'da Burak Yılmaz farkı
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile sahasında golsüz berabere kalan Trabzonspor'da son haftalarda Burak Yılmaz haricinde gole katkı sağlayan oyuncu olmadı.
Son 4 lig maçında berabere kalan Karadeniz ekibinde toplam 20 futbolcu forma giyerken sadece Burak Yılmaz gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takımın Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan golcü oyuncu, son 4 haftanın 3'ünde forma giyerek 4 golü de kaydeden isim oldu.
Burak Yılmaz, ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, iç sahada ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırdı.
Karadeniz ekibi, Göztepe maçında rakip kale önünde bir çok pozisyon üretmesine karşın bunları golle sonuçlandıramazken Burak Yılmaz'ın yokluğu hissedildi.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın haricinde Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Hubocan, Abdülkadir Ömür, Onazi, Mustafa Akbaş, Pereira, Yusuf Yazıcı, Sosa, N'Doye, Rodallega, Durica, Novak, Bero, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Kucka son 4 haftada görev yapan 20 futbolcu oldu.
N'DOYE 6, RODALLEGA 5 HAFTADIR ATAMIYOR
Trabzonspor'da forvet oyuncularından Dame N'Doye ligde 6 haftadır, Hugo Rodallega ise 5 haftadır gol kaydedemiyor. N'Doye en son ligin 14. haftasındaki Antalyaspor maçında, Rodallega ise 15. haftadaki Kasımpaşa maçında gol kaydetmişti.
GOL KRALLIĞI SÜRÜYOR
Göztepe maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, buna rağmen ligde 17 golle gol krallığını sürdürüyor. Ligde geride kalan 20 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, bin 356 dakika sahada kalırken 1,06 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Burak Yılmaz, ortalama 80 dakikada 1 gol kaydetti.
Golcü futbolcu, Trabzonspor'un 20 hafta sonunda 36 golünün 17'sini kaydederek gollerin yüzde 47,2'sine imza attı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:47
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Juraj Kucka beklentisi
Toplam 1
Yorum
YUNUS MUHARREM USTA KUCKA KUCKA DEYİNCE KİMİ ALDI Kİ LA BU DEDİYDİM, HAYAL KIRIKLIĞI SATIN ALMIŞ MEĞER..
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F.Bahçe'den MHK isyanı!
Toplam 4
Yorum
utanın Akşam trabzonun muhteşem futbolu vardı iki penaltı güme gitti. ses seda yok siz habire MHK ya saldırıyorsunuz.
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Galatasaray niye kafa golü yiyor?
Toplam 4
Yorum
Aslan DEFANS ADAM PAYLASIMI YAPAMIYOR-KALECI MUSLERA VE ERAY SERT ORTALAR KARSISINDA ELLERI AYAKLARINA DOLANIYOR KARARSIZ KALIYORLAR GOL OLUYOR
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