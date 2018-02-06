Trabzonspor'da Burak Yılmaz farkı

Son 4 lig maçında berabere kalan Karadeniz ekibinde toplam 20 futbolcu forma giyerken sadece Burak Yılmaz gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavili takımın Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan golcü oyuncu, son 4 haftanın 3'ünde forma giyerek 4 golü de kaydeden isim oldu.

Burak Yılmaz, ligin 17. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, iç sahada ise Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırdı.

Karadeniz ekibi, Göztepe maçında rakip kale önünde bir çok pozisyon üretmesine karşın bunları golle sonuçlandıramazken Burak Yılmaz'ın yokluğu hissedildi.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın haricinde Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Mas, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Hubocan, Abdülkadir Ömür, Onazi, Mustafa Akbaş, Pereira, Yusuf Yazıcı, Sosa, N'Doye, Rodallega, Durica, Novak, Bero, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Kucka son 4 haftada görev yapan 20 futbolcu oldu.

N'DOYE 6, RODALLEGA 5 HAFTADIR ATAMIYOR

Trabzonspor'da forvet oyuncularından Dame N'Doye ligde 6 haftadır, Hugo Rodallega ise 5 haftadır gol kaydedemiyor. N'Doye en son ligin 14. haftasındaki Antalyaspor maçında, Rodallega ise 15. haftadaki Kasımpaşa maçında gol kaydetmişti.

GOL KRALLIĞI SÜRÜYOR

Göztepe maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, buna rağmen ligde 17 golle gol krallığını sürdürüyor. Ligde geride kalan 20 haftanın 16'sında görev yapan Burak Yılmaz, bin 356 dakika sahada kalırken 1,06 gol ortalamasıyla maçlarını oynadı. Burak Yılmaz, ortalama 80 dakikada 1 gol kaydetti.

Golcü futbolcu, Trabzonspor'un 20 hafta sonunda 36 golünün 17'sini kaydederek gollerin yüzde 47,2'sine imza attı.