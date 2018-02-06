Trabzonspor ara vermedi
Trabzonspor, Göztepe maçının ardından Süper Lig’in 21’inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen oyuncular rejerenasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve bireysel beceri antrenmanları gerçekleştirdi. Son bölümde ise şut çalışması yapıldı. Antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Esteban, Mustafa Akbaş, Uğur, N'Doye ve Rodallega katılmadı. Antrenmanda yaşadığı sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Castillo ise takımla birlikte çalışmalara başladı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:22
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Atiba'dan kötü haber! Kadroya alınmadı
Toplam 3
Yorum
Kartalım 1 atibanın yerini 2 oyuncu dolduramıyor (Tolgay ve Oğuzhan). O yüzden atiba biran önce gelmeli. Top kapma ve pas becerisi üst düzey.
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Önce Beto sonra Göçek
Toplam 13
Yorum
tsli tabi canim. Istanbul takimlarina gelince görecegiz seni.
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F.Bahçe'den MHK isyanı!
Toplam 27
Yorum
can Kırmızıyı verse zaten korner pozisyonunu konuşmana gerek kalmayacak..
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