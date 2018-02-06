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    06 Şubat 2018, Salı
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    Sakatlık kabusu

    Sakatlık kabusu
    Bordo-mavili takımda bu sezon arka arkaya gelen şanssız sakatlıklar moral bozmaya devam ediyor. 'ın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilmesi ve sahalardan 1.5 ay uzak kalacak olması moralleri bozarken, bu sezon 11 futbolcu sakatlıklar nedeniyle bordo-mavili takımı yalnız bıraktı. Daha önce , Onur, (2 kez) Kucka, , , Abdülkadir, (2), ve sakatlık nedeniyle zaman saman forma giyemedi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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