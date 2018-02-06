Sahne gençlerin

Trabzonspor'un altyapısından A takıma yükselen yıldız adayı futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formaya iyice ısındı. Yusuf, bu sezon takımın bankosu oldu, her maç forma giydi. 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 18 maçta 1458 dakika, 2015-16'da ise 6 lig maçında 334 dakika görev yapmıştı. Bordo- mavili futbolcu bu sezon golleriyle de takımına önemli katkılar yaptı. 18 yaşındaki genç yetenek Abdülkadir ise bu sezon büyük çıkış yaptı. 2015-16'da 2 Türkiye Kupası maçında 40 dakika, 2016-17'de ligde 2 maçta 14, kupada 3 maçta 175 dakika olmak üzere 5 resmi karşılaşmada 189 dakika oynayan genç futbolcu, bu sezon ise takımın en önemli yıldızlarından biri haline geldi. Bu sezon ligin ilk 2 haftasında görev alamayan, üçüncü haftadaki Göztepe maçının son 2 dakikasında oyuna giren Abdülkadir, son haftalarda Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezlerinden oldu.