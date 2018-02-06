CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Olcay etkisizdi

    Olcay etkisizdi
    TEKNİK direktör 'ın şans vermeye devam ettiği yine iyi bir maç çıkartamadı. İlk yarıda içeri kestiği bir topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak direkten geri döndü. Hücumda başka da etkisi olmadı. Çalımbay, dakikalar 61'i gösterirken daha fazla dayanamadı ve 'ı kenara alarak hücum gücü daha yüksek olan Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürdü.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcay etkisizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN