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    06 Şubat 2018, Salı
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    Mehmetçiğe sonsuz destek

    Mehmetçiğe sonsuz destek
    Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na tüm şehirlerde olduğu gibi 'da da müthiş bir destek vardı. Karşılaşma öncesi seremonide iki takım futbolcuları beraber, tarafından hazırlanan "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartını taşıdı. Medical Park Stadı'na gelen taraftarlar yine hep birlikte İstiklal Marşımızı okudu. Ardından stattan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yükseldi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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