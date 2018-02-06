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    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kalecilerine teşekkür etsinler

    Kalecilerine teşekkür etsinler
    KARŞILAŞMA sonrası konuşan 'un oyuncusu Hubocan önemli açıklamalarda bulundu. Hubocan," oyuncu arkadaşlarımız kalecilerine teşekkür etmişlerdir. Bütün oyunun kontrolü bizdeydi. Bizim için şansız bir maç oldu. Eksik olan goldü. Birçok defa şut attık korner attık ama maleesef kaleyi geçemedik. Son paslarda daha aktif olabilirdik'' ifadesini kullandı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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