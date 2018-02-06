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    06 Şubat 2018, Salı
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    Juraj Kucka beklentisi

    Juraj Kucka beklentisi
    Performansında patlama yapamayan Kucka, teknik direktör tarafından uyarıldı. Deneyimli hocanın, 30 yaşındaki Slovak ön liberoya, "Benim tanıdığım Kucka bu olamaz. Lütfen toparlan. Takımın sana ihtiyacı var" diyerek uyardığı öğrenildi. Kucka'nın da Çalımbay ile yaptığı görüşmede, performansının yeterli olmadığı konusunda hem fikir olduğu ancak çalışarak bu durumun üstesinden geleceğini dile getirdiği vurgulandı. Çalımbay, tecrübeli oyuncuya takım arkadaşlarını motive etme görevi de verdi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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