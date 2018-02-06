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    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    En pahalı ilk 11 oldu

    En pahalı ilk 11 oldu
    Trabzonspor'da oyuncuların piyasa değerlerine göre kurulan ilk 11 şaşkınlık yarattı. Piyasa değeri en yüksek isimlerden kurulan ilk 11'de, bazı isimler kalan haftalarda istediği kadar süre alamazken, bazı isimler ise gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Dünyaca ünlü futbolcu veri sitesi transfermarkt'a göre 55 milyon 450 bin piyasa değeri olan bordo-mavililerin piyasa değeri en yüksek oyuncularından kurulu ilk 11'i göre şu şekilde: Onur (5 milyon ), Uğur (3 milyon Euro), Hubocan (1,5 milyon Euro), Okay (4,5 milyon Euro), Onazi (4 milyon Euro), Kucka (7 milyon Euro), Bero (2,5 milyon Euro), Sosa (4 milyon Euro), Yusuf (2,5 milyon Euro), Olcay (3,75 milyon Euro) ve Burak (3,5 milyon Euro)
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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