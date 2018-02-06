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    06 Şubat 2018, Salı
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    Efsane Yattara tribündeydi

    Efsane Yattara tribündeydi
    TRABZONSPORLULARIN çok sevdiği İbrahim Yattara, eski takımının dünkü Göztepe mücadelesini tribünden takip etti. Heyecanlı olduğu gözlenen Gineli yıldıza büyük ilgi vardı. Bordo-mavili taraftarlar, Yattara ile bol bol selfie çektirdi, imza aldılar. Efsanevi isim karşılaşmada bir an olsun yerinde durmadı. Ataklarda hop oturup hop kalktı. 'da 8 sezon forma giyen Yattara, 188 maçta 32 gol, 48 asistle oynadı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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