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    06 Şubat 2018, Salı
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    Dualarımız onlarla

    Dualarımız onlarla

    : Operasyona katılan tüm askerlerimiz için dua ediyoruz

    GÖRDÜĞÜ sarı kart ile cezalı duruma düşen ve gelecek haftaki G.Birliği sınavında forma giyemeyecek olan Yusuf Yazıcı, maç sonrası önemli açıklamalar yaptı. 21 yaşındaki 10 numara, "Öncelikle Zeytindalı Operasyonu'na katılan askerlerimiz için dua ediyoruz. Onların sayesinde rahat uyuyoruz. Maça gelince de.. Galibiyet için elimizden geleni yaptık. Bazen futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Ancak berabere bitti. Gerçekten çok üzüldük. Ben Trabzonspor'un başarısı için çalışıyorum. Bu süreci acilen atlatmamız gerek" diye konuştu.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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