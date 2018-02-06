Burak yoksa gol de yok

Karadeniz ekibinin süper forveti Burak Yılmaz yoksa sorun çıkıyor. Bu sezon 16 maçta forma giyen ve 17 gol atarak krallıkta zirvede yer alan 32 yaşındaki forvet, Trabzonspor'un attığı son 4 gole imzasını koydu. Sakatlığı nedeniyle dün forma giyemeyen milli forvetin yokluğu fazlasıyla hissedilirken, Rodallega onun boşluğunu dolduramadı. Fırtına 11. haftadan itibaren ilk kez bir maçta gol atamadı.