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    06 Şubat 2018, Salı
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    Burak olsa 4 tane atardı

    Burak olsa 4 tane atardı

    ’un hocası oyundan memnun olduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam “Mükemmel oynadık. Rodallega şanssız günündeydi. olsa 3-4 tanesini atabilirdi” dedi

    BORDO-mavililer muhteşem bir sergileyip, kalesini şut yağmuruna tuttuğu maçtan rakip kaleci Beto'nun performansıyla 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. 'un hocası "Bütün oyuncularım mükemmel oynadı. Ben takımımdan çok memnunum. Böyle bir maçta hiçbir oyuncuma bir şey diyemem. 4-0 veya 5-0 bitmesi gereken bir maçtı. Burak olsaydı 3-4 tanesini atabilirdi. Rodallega şanssız bir günündeydi. O da yavaş yavaş oynamaya alışacak" dedi. Rıza Çalımbay, taraftarların da oyundan memnun olduğunu ancak skorun kendileri gibi tüm camiayı üzdüğünü belirtti.

    'YÜZDE 100 PENALTI'
    RIZA Çalımbay sözlerini şöyle tamamladı: "Bu oyunu her maçta sürdürmemiz gerekiyor. Böyle futbol oynarsak galibiyetler gelir. maçında da derbisinde de ikinci yarılarda çok iyiydik. Bu maçı kazanmayı çok hak etmiştik. Devre arasında yönetimden çok iyi bir kanat oyuncusu istemiştim. Onu alabilseydik iyi olacaktı. Gol yollarında da önümüzü açacaktı. Rodallega'ya ceza alanı içind yapılan müdahalenin yüzde 100 penaltı olduğunu düşünüyorum.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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