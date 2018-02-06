Burak olsa 4 tane atardı
Trabzonspor’un hocası Rıza Çalımbay oyundan memnun olduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam “Mükemmel oynadık. Rodallega şanssız günündeydi. Burak Yılmaz olsa 3-4 tanesini atabilirdi” dedi
'YÜZDE 100 PENALTI'
RIZA Çalımbay sözlerini şöyle tamamladı: "Bu oyunu her maçta sürdürmemiz gerekiyor. Böyle futbol oynarsak galibiyetler gelir. Konyaspor maçında da Fenerbahçe derbisinde de ikinci yarılarda çok iyiydik. Bu maçı kazanmayı çok hak etmiştik. Devre arasında yönetimden çok iyi bir kanat oyuncusu istemiştim. Onu alabilseydik iyi olacaktı. Gol yollarında da önümüzü açacaktı. Rodallega'ya ceza alanı içind yapılan müdahalenin yüzde 100 penaltı olduğunu düşünüyorum.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:05
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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