CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Bu sezon 13. direk

    Bu sezon 13. direk
    ekibinin direk şanssızlığı dün de sürdü. Bordo- mavililer 5. dakikada gole çok yaklaştı. Olcay'ın içeri doğru yerden kestiği topa Rodallega dokunamadı. Kaleci Beto yerinden kıpırdayamadı ancak meşin yuvarlak süzüle süzüle gidip direğe çarptı. Ardından da Beto kontrol etti. 'un bu sezon 13. kez topu direkten döndü. Bu şanssız alanda 'in lideri durumunda.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bu sezon 13. direk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN