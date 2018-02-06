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    06 Şubat 2018, Salı
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    Beklenen revizyon 10 hafta sonra

    Beklenen revizyon Sosa 10 hafta sonra
    FIRTINA'nın hocası , Göztepe karşısında F.Bahçe derbisinin 11'inde 4 değişikliğe gitti. Cezalı Pereira'nın yerine Novak, sakat Burak'ın yerine Rodallega, Durica'nın yerine kart cezasını tamamlayan Hubocan ve Yusuf'un yerine Sosa ilk 11'de yer aldı. En son 9. haftadaki maçında ilk 11'de çıkan Sosa, 10 hafta aradan sonra ilk 11'e geri döndü. En son 7. haftadaki Beşiktaş derbisinde kulübede yer alan Yusuf tam 12 hafta sonra yedek kaldı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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