BORDO-mavili takımda Esteban'ın parmağındaki kırık nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Rıza Çalımbay, yedek kulübesinde iki genç ismi oturttu. Uğurcan Çakır'ın yanı sıra genç file bekçisi Arda Akbulut da ilk kez kadroya alındı.