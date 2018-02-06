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    06 Şubat 2018, Salı
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    ilk kez kadroda

    <a href="/index/arda?id=3a6424f7-b31b-4553-91fd-47d42ed99a19" class="" rel="tag">Arda</a> ilk kez kadroda
    BORDO-mavili takımda Esteban'ın parmağındaki kırık nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Rıza Çalımbay, yedek kulübesinde iki genç ismi oturttu. Uğurcan Çakır'ın yanı sıra genç file bekçisi Arda Akbulut da ilk kez kadroya alındı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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