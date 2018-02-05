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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Taraftara uyarı

    Taraftara uyarı
    Yönetim, maça gelecek taraftarları uyardı. Resmi siteden yapılan açıklamada; ve Talimatları gereği statlarda meşale yakmak, sahaya konfeti, su şişesi, yabancı madde atmak ve kötü tezahüratta bulunmanın yasak olduğu hatırlatılarak, cezaya neden olacak tavırlardan kaçınılması istendi.

    Taktik çalışıp kampa girdiler
    Bordo-mavili takım hazırlıklarını tamamladı. Tesislerde dün akşam basına kapalı gerçekleştirilen son antrenmanda oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas, top kapma ve teknik-taktik çalışmalar yaptı. Son bölümde oynanan çift kalede ise bugünkü maça yönelik varyasyonlar denendi. Futbolcuların hırslı ve istekli olmaları teknik heyeti memnun etti.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:30
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