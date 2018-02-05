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HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    iddialı

    <a href="/index/tamer-tuna?id=c268fac7-ba54-49e4-93ce-2453af4ee130" class="" rel="tag">Tamer Tuna</a> iddialı
    'de de hedef galibiyet... Teknik direktör , "Bu sezon deplasmanlarda iyi sonuçlara imza attık" derken, " da 10 maçtır yenilmiyor. Zorluk seviyesi yüksek bir müsabaka bizleri bekliyor. Kazanıp pan tablosunda üst taraflarda yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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