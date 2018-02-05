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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Srnic’in transferi son anda yatmış

    Srnic’in transferi son anda yatmış
    Fırtına'nın ara transferde Kızılyıldız'da forma giyen Slavoljub Srnic'i almaktan son dakikada vazgeçtiği ortaya çıktı. 'ın istediği 26 yaşındaki kanat oyuncusunu yönetimin yaptığı araştırma sonucu yeterli bulmadığı öğrenildi. Başkan Muharrem Usta bunun üzerine transferi veto etti. İki kanatta da görev yapan Srnic, bu sezon Kızılyıldız'da 29 maça çıkıp, 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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