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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Savunmada çifte değişiklik

    Savunmada çifte değişiklik
    , karşısında defans kurgusunda değişikliğe gidecek. Geçen hafta sol bekte görev yapan Kamil bu mevkiyi iyileşen Filip Novak'a bırakacak. Çörekçi bu akşam cezalı olan Pereira'nın yerine sağ bekte oynayacak. Çalımbay, göbekte Uğur Demirok'un yerine ise cezası biten Hubocan'a şans tanıyacak.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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