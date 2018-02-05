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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    KAP'a bildirildi! 2 yıl daha...

    KAP'a bildirildi! 2 yıl daha...

    , sözleşmesi bu sezon bitecek olan Joao Pereira'nın kontratının 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Pereira'nın 950 bin Euro'luk ücreti ise 1 milyon 40 bin Euro'ya yükseltildi.

    İşte bordo mavili ekipten KAP'a yapılan açıklama:

    "Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

    Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1.040.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla"

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:25
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    KAP'a bildirildi! 2 yıl daha... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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