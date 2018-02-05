KAP'a bildirildi! 2 yıl daha...
Trabzonspor, sözleşmesi bu sezon bitecek olan Joao Pereira'nın kontratının 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Pereira'nın 950 bin Euro'luk ücreti ise 1 milyon 40 bin Euro'ya yükseltildi.
"Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1.040.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla"
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:25
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
Murat Bu sene hakemler inanılmaz formsuz. Konyaspor'un Trabzon ve Başakşehir maçlarını statta izledim hakemler maçı resmen katlettiler.
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
... Ne yapsın adam. Tepki vermedikçe, sustukça daha çok üstüne geliyorlar.
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Bursaspor'dan o eleştirilere cevap!
Toplam 1
Yorum
fanatik bir futbolcu eksik alın çimleri yapın patates tarlası gibi
KAP'a bildirildi! 2 yıl daha... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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