Çalımbay'dan penaltı açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , Göztepe karşısında oynadıkları futbolun karşılığını alamadıklarını belirterek, 3 ya da 4-0 bitmesi gereken maçta gol bulamadıklarını söyledi.Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında golsüz berabere kaldıkları Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Çalımbay, maçın başından sonuna kadar mükemmel bir oyun oynadıklarını belirterek, "Sahanın her yerinde biz vardık. Yaptığımız posizyonların hepsinde organize olarak geldik. Ölü topları iyi değerlendirdik ama maalesef gol bulamadık. Oyundan takımın mücadelesinden çok memnunum. Önemli olan bu oyunu diğer maçlara yansıtmamız gerekiyor. Üzüldüğümüz, bu oyunun karşılığı bu olmaması gerekiyordu. 3 ya da 4-0 kazanmamız gerekiyordu. Kalenin önünden bir türlü golü atamadık. Kalecileri gerçekten mükemmeldi. Çok iyi performans gösterdi. Kalecinin iyi günlerinden birine rastladık. Sahanın her yerinde olan bir Trabzonspor vardı. Rodallega'ya yapılan bir penaltı vardı ama yüzde yüz penaltılydı bize göre, onunda verilmesi gerekiyordu. Hakemin dalgınlığına geldi. O posizyonda öyle gitti. Bizim rahat bir galibiyet almamız gereken bir maçtı" dedi."Kamil Ahmet Çörekçi'nin yükselen bir performansı var bu sizi diğer maçlarda sıkıntıya sokar mı?" sorusuna ise Çalımbay, "Bizi sıkıntıya sokmaz biz memnun oluruz. Hak eden formayı alır. Bizim sıkıntımız gol sıkıntısı, Burak Yılmaz'ın dışında oynarsa Rodallega atacak oynarsa N'Doye atacak yada Yusuf Yazıcı, onun dışında bizim gol atma sıkıntımız var. Bizim yönetimle devre arasında çalışmamız ve benim en çok istediğim gol özelliği olan bir oyuncu istiyordum. Onu alabilseydik böyle maçlarda işimizi çözecekti ama yapamadık. O yüzden bugün böyle bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu bir kez daha görüldü. Biz geldikten sonra takımın performansından çok memnunum. Son oynadığımız maçlarda sahadan beraberlikle ayrıldık ama rahatlıkla kazanabileceğimiz maçlardı. Biz her maç gol buluyorduk. Oynadığımız son 3 maçı da rahatlıkla kazanabileceğimiz maçlarda ama futbolun içinde olan şeyler bizi buldu. Önemli olan bu oyunu diğer maçlara yansıtmak. Golü de mutlaka bulacağız. Ben Rodallega'ya kızmıyorum çünkü uzun süredir oynamadı. Oynamaya oynamaya bazı özelliklerini kaybetmiş olabilir ama onu kazanacağımıza ve çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.