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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Çalımbay ile 10 maçtır yenilmiyor

    Çalımbay ile 10 maçtır yenilmiyor
    Trabzonspor, ile ligde 10 maçtır yenilgiyi unuttu. 'ın yerine 18 Ekim'de takımın başına geçen ve ilk sınavında deplasmanda 'a 1-0 mağlup olan Çalımbay, daha sonraki 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. 100 gündür mağlubiyeti unutan Karadeniz ekibi, bu grafiğini Göztepe karşısında da sürdürmek amacında.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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