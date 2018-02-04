"Yöneticilik bıçak sırtı bir durum"

Başkan Muharrem Usta, kulüp dergisinin şubat ayı sayısında yer alan yazısında yollarına emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Başkan Usta, dergideki yazısında, "Takımımızı hak ettiği yerde görmek, onun zaferlerine tanık olmak hepimizin ortak hayalidir. Uzun vadeli politikalar üreterek 'başarılı' bir takım kurmak ve özlenen Trabzonspor'a kavuşmak gerekir. Spor yöneticiliği genel olarak zaten 'bıçak sırtı' bir karaktere sahipken, mevzu bahis Trabzonspor olduğunda bıçak daha da keskinleşiyor; politika üretmek de karar almak da bazen güçleşiyor. Yine de yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.