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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Son 15'te esiyor

    Son 15'te esiyor

    36 golle ligin en skorer takımlarından biri olan Fırtına, bu gollerin 22’sini maçların ikinci yarılarında attı. 31 puanın 21’ini son 15 dakikalarda topladı

    Süper Lig'de 20 haftaya girilirken , ilginç bir istatistiğe imza attı. 36 golle en skorer ekiplerden olan Fırtına, bu gollerin 22'sini ikinci yarılarda (Yüzde 61) özellikle de son 15 dakikada buldu. Karadeniz ekibi 76 ve 90'ıncı dakikalar arasında filelere 12 gol gönderdi, bu periyotta bazen 3, bazen de 1 puan aldı. Bordo-mavililer son 15 dakikasında gol bulduğu Osmanlıspor (4-3), Antalyaspor (3-0), Kasımpaşa (3-0), Konyaspor (2-1), G.Birliği (3-1) ve Sivas (2-1) maçlarından 3, Karabük (1-1), Konyaspor (2-2) ve Beşiktaş (2-2) maçlarından da sahadan 1 puanla ayrıldı.

    6 GOLLE BURAK YILMAZ ZİRVEDE
    Trab zonspor , son 15 dakikada gol bulduğu maçlarda toplam 21 puan kazandı. Geride kalan 19 haftada 31 puan toplayan bordo-mavililerde, son 15 dakikada en fazla gol bulan oyuncuysa Burak (6) oldu. 3 golle Rodallega onu izledi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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