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    04 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , , Novak

    Rodallega, Sosa, Novak
    RIZA Çalımbay, Burak'ın sakatlığı nedeniyle en 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Göztepe maçında Rodallega'ya şans vermesi bekleniyor. Karadeniz ekibinde Rodallega ile birlikte Sosa, Novak ve Hubocan'ın da zorlu karşılaşmada ilk on birde görev alma olasılığı yüksek görülüyor.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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