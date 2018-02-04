Rıza Çalımbay: "Kolay maç yok"
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kolay maç olmadığını ve Göztepe karşılaşmasını kazanmak için de ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.
ÇALIMBAY: "KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, önemli eksikleri olmasına rağmen Göztepe maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Göztepe maçı bizim için kritik bir maç ve çok önemli. Ben oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Kolay maç yok. Bu karşılaşma da kolay olmayacak. Bizim sahamızda oynayacağımız maçı yüzde yüz kazanmamız gerekiyor. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bazı eksiklerimiz var ama görev alan arkadaşlarımız da ellerinden gelenin en iyisini yaparak kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklardır. Taraftarımız her maç olduğu gibi bu maçta da yanımızda olacaktır" ifadelerini kullandı
ÇALIMBAY'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor'un başına 18 Ekim'de geçen Rıza Çalımbay, göreve gelir gelmez Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından takımın başında sahaya çıktı. Bordo-mavili takımla ilk yenilgisini bu maçta alan tecrübeli teknik adam, söz konusu mücadelenin ardından çıktığı ikisi derbi olmak üzere 10 müsabakada yenilmedi. Karadeniz ekibiyle 112 gündür birlikte olan deneyimli çalıştırıcı, 100 gündür ise yenilmiyor. Bordo-mavililer, Çalımbay ile birlikte çıktığı son 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
TRABZONSPOR'UN GÖZÜ ZİRVEDE
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Beşiktaş'ın, ardından da Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması Trabzonspor'un Göztepe ile oynayacağı maçın önemini bir kat daha arttırdı. Lider Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın da muhtemel puan kaybı yaşaması durumunda Trabzonspor da haftayı 3 puanla kapatırsa zirveye bir adım daha yaklaşmış olacak.
KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçına cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasının aksine farklı bir kadro ile çıkacak. Burak Yılmaz'ın yerine Rodallega'ya forma vermesi beklenen Çalımbay'ın, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'ı, cezalı olan Pereira'nın yerinde ise Kamil Ahmet Çörekçi'yi oynatması bekleniyor. Uğur Demirok'un yerine cezası biten Hubocan'a savunmada görev verecek olan deneyimli teknik adamın, Yusuf Yazıcı ile Sosa değişikliğine gitmesi de olası görünüyor. Çalımbay, orta sahada ise Onazi ve Kucka arasında karar vermekte zorlanıyor.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:12
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''Ndiaye’yi zehirlemişler''
Toplam 7
Yorum
Cellisto Teklif yokken nasıl gitsin Galatasaray'a gelmeden önce. Vize alıp turistik geziye mi gidecek ?
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar aykut başladı algı operasyonuna kendi başarısızlıgını birilerine mal ediyor takım ne oynuyorda birileri önünü kesiyor herkesle problemli
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar bu takıma taraftar güvenmiyor 20 bin kişi bile gelmiyorsa hocada yönetimde sucu kendinde aramalı hakeme yüklenmekle bu iş olmaz gereksizler
Rıza Çalımbay: "Kolay maç yok" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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