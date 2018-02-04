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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Okay istatistiklerde zirvede

    Okay istatistiklerde zirvede
    BORDO-mavili takımın 23 yaşındaki ön liberosu Okay Yokuşlu, bu sezon istatistikleri ile parmak ısırtıyor. Okay, 'de en fazla ikili mücadele (174) ve hava topu (91) kazanan futbolcu konumunda. Genç yıldız, Göztepe'yi yeneceklerini dile getirdi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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