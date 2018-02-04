İşler ters gitti, transfer iptal
UEFA’nın fair play kriterleri, Türkiye Kupası’ndan erken elenilmesi ve Kamil Ahmet ile Sosa’nın son maçlardaki performansı nedeniyle sadece sol bek Filip Novak alındı
FİNANSAL FAiR-PLAY KRiTERLERi
Finansal Fair-Play kriterleri nedeniyle, oyuncu satmadan bonservisi ile futbolcu alamayan Trabzonspor, bu nedenle Mas'ı Boca Juniors'a verdikten sonra Filip Novak'ı kadrosuna kattı. Ardından bazı oyuncuları da satarak transfer yapmak isteyen yönetim, bu hamlelerde istediği sonucu alamayınca bonservissiz veya kiralık alabileceği isimlerle görüştü. Bu süre zarfında yapılan görüşmelerde ise yüksek rakamlar ve istenen tipte futbolcu bulunamaması nedeniyle transfer yapılamadı.
KUPADAN ELENİLDİ, HEDEF ŞAŞTI
Bu sezonki en önemli hedef olan Türkiye Kupası'ndan elenilmesi de transfer çalışmalarına sekte vurdu. Ayrıca ligin ikinci yarısındaki iki maçta alınan beraberlik ve zirve yarışında yara alınması nedeniyle yönetim yüksek maliyetli transfer yaparak, kulübü ekonomik olarak daha fazla sıkıntıya sokmak istemedi.
YÖNETiM ÖDEMELERE YÖNELDi
Trabzonspor yönetimi özellikle Atiker Konyaspor ile oynayan maçta sonradan oyuna giren Kamil Ahmet Çörekçi ile Sosa'nın gösterdiği performans karşısında mevcut takımdaki oyuncuların değerlendirilmesi gerektiği konusunda hem fikir oldu. Maçın ardından, "Kadroda çok potansiyelli futbolcularımız var, onları kazanmalıyız" şeklinde açıklama yapan Başkan Muharrem Usta, bu fikrini yöneticilerle de paylaştı ve onay aldıktan sonra, mevcut isimlerin ödemelerinin önemli bir bölümü yapıldı ve transfer dönemi kapatıldı.
Yunus Emre Sel
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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