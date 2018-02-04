İşler ters gitti, transfer iptal

Trabzonspor 'un devre arasını sadece bir transferle kapatmasının ardındaki perde arası aralandı. UEFA'ya verdiği sözler gereği oyuncu satmadan futbolcu alamayan bordo- mavililerin sadece bir transferle sezonu kapatmasının en önemli etkeni bu oldu. Karadeniz ekibinde teknik direktör Rıza Çalımbay 'ın ısrarla istemesi, taraftarların da beklentisinin yüksek olmasına rağmen devre arasının sadece bir transferle kapatılmasının nedenleri ortaya çıktı. Çek sol bek Filip Novak'ın yanı sıra bir stoper ve bir sol kanat oyuncusu için de yoğun şekilde girişimler yapılmasına rağmen, beklenen transferlerin gerçekleşememesinin nedenleri:Finansal Fair-Play kriterleri nedeniyle, oyuncu satmadan bonservisi ile futbolcu alamayan Trabzonspor, bu nedenle Mas'ı Boca Juniors'a verdikten sonra Filip Novak'ı kadrosuna kattı. Ardından bazı oyuncuları da satarak transfer yapmak isteyen yönetim, bu hamlelerde istediği sonucu alamayınca bonservissiz veya kiralık alabileceği isimlerle görüştü. Bu süre zarfında yapılan görüşmelerde ise yüksek rakamlar ve istenen tipte futbolcu bulunamaması nedeniyle transfer yapılamadı.

Bu sezonki en önemli hedef olan Türkiye Kupası'ndan elenilmesi de transfer çalışmalarına sekte vurdu. Ayrıca ligin ikinci yarısındaki iki maçta alınan beraberlik ve zirve yarışında yara alınması nedeniyle yönetim yüksek maliyetli transfer yaparak, kulübü ekonomik olarak daha fazla sıkıntıya sokmak istemedi.Trabzonspor yönetimi özellikle Atiker Konyaspor ile oynayan maçta sonradan oyuna giren Kamil Ahmet Çörekçi ile Sosa'nın gösterdiği performans karşısında mevcut takımdaki oyuncuların değerlendirilmesi gerektiği konusunda hem fikir oldu. Maçın ardından, "Kadroda çok potansiyelli futbolcularımız var, onları kazanmalıyız" şeklinde açıklama yapan Başkan Muharrem Usta, bu fikrini yöneticilerle de paylaştı ve onay aldıktan sonra, mevcut isimlerin ödemelerinin önemli bir bölümü yapıldı ve transfer dönemi kapatıldı.Yunus Emre Sel