CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İşler ters gitti, transfer iptal

    İşler ters gitti, transfer iptal

    UEFA’nın fair play kriterleri, Türkiye Kupası’ndan erken elenilmesi ve Kamil Ahmet ile Sosa’nın son maçlardaki performansı nedeniyle sadece sol bek Filip Novak alındı

    'un devre arasını sadece bir transferle kapatmasının ardındaki perde arası aralandı. UEFA'ya verdiği sözler gereği oyuncu satmadan futbolcu alamayan bordo- mavililerin sadece bir transferle sezonu kapatmasının en önemli etkeni bu oldu. Karadeniz ekibinde teknik direktör 'ın ısrarla istemesi, taraftarların da beklentisinin yüksek olmasına rağmen devre arasının sadece bir transferle kapatılmasının nedenleri ortaya çıktı. Çek sol bek Filip Novak'ın yanı sıra bir stoper ve bir sol kanat oyuncusu için de yoğun şekilde girişimler yapılmasına rağmen, beklenen transferlerin gerçekleşememesinin nedenleri:

    FİNANSAL FAiR-PLAY KRiTERLERi
    Finansal Fair-Play kriterleri nedeniyle, oyuncu satmadan bonservisi ile futbolcu alamayan Trabzonspor, bu nedenle Mas'ı Boca Juniors'a verdikten sonra Filip Novak'ı kadrosuna kattı. Ardından bazı oyuncuları da satarak transfer yapmak isteyen yönetim, bu hamlelerde istediği sonucu alamayınca bonservissiz veya kiralık alabileceği isimlerle görüştü. Bu süre zarfında yapılan görüşmelerde ise yüksek rakamlar ve istenen tipte futbolcu bulunamaması nedeniyle transfer yapılamadı.



    KUPADAN ELENİLDİ, HEDEF ŞAŞTI
    Bu sezonki en önemli hedef olan Türkiye Kupası'ndan elenilmesi de transfer çalışmalarına sekte vurdu. Ayrıca ligin ikinci yarısındaki iki maçta alınan beraberlik ve zirve yarışında yara alınması nedeniyle yönetim yüksek maliyetli transfer yaparak, kulübü ekonomik olarak daha fazla sıkıntıya sokmak istemedi.

    YÖNETiM ÖDEMELERE YÖNELDi
    Trabzonspor yönetimi özellikle Atiker Konyaspor ile oynayan maçta sonradan oyuna giren Kamil Ahmet Çörekçi ile Sosa'nın gösterdiği performans karşısında mevcut takımdaki oyuncuların değerlendirilmesi gerektiği konusunda hem fikir oldu. Maçın ardından, "Kadroda çok potansiyelli futbolcularımız var, onları kazanmalıyız" şeklinde açıklama yapan Başkan Muharrem Usta, bu fikrini yöneticilerle de paylaştı ve onay aldıktan sonra, mevcut isimlerin ödemelerinin önemli bir bölümü yapıldı ve transfer dönemi kapatıldı.

    Yunus Emre Sel
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşler ters gitti, transfer iptal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN