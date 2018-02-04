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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Fırtına galibiyet hasretine son vermek istiyor

    Fırtına galibiyet hasretine son vermek istiyor

    , ’in 20’nci haftasında yarın sahasında ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi, hem de 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

    'de 10 maçtır yenilmeyen ancak son 3 maçından da beraberlikle ayrılan bordo mavililer, 20'nci hafta mücadelesinde sahasında 'yi konuk edecek. bu maçı kazanarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek, hem de 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER
    Bordo mavili takımda teknik direktör , sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle son oynanan maçının 11'inden farklı olarak ilk 11'inde değişiklikler yapacak. Pereira'nın cezalı, Burak'ın da sakat olması nedeniyle iki önemli oyuncusundan faydalanamayacak olan deneyimli teknik adamın, sağ bekte 'e, forvet hattında ise Rodallega'ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında görev yapamayan sol bek Novak'ın da bu maçta forma giyebileceği öğrenildi.

    GÖZTEPE İLE 20'NCİ RANDEVU
    Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 20'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Trabzonspor'un 8, Göztepe'nin 3 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

    TRABZONSPOR'UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
    Onur- Kamil Ahmet, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Onazi- Abdülkadir, Sosa, Olcay- Rodallega

    SAKAT: Burak, Castillo,

    CEZALI: Pereira

    BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 , Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:57
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