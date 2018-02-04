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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Borsa şampiyonu

    Borsa şampiyonu
    Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 3.64 yükselişle tamamlayan Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Fenerbahçe Futbol AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinde ise ocak ayında gerileme oldu.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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