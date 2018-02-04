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    04 Şubat 2018, Pazar
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    110 gündür yenilmiyor

    110 gündür yenilmiyor
    Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ederek Rıza Çalımbay yönetiminde, 110 günlük iç saha yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam yönetiminde Trabzon'da oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hiç kaybetmedi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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