110 gündür yenilmiyor

Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ederek Rıza Çalımbay yönetiminde, 110 günlük iç saha yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam yönetiminde Trabzon'da oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hiç kaybetmedi.