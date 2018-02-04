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    04 Şubat 2018, Pazar
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    11 maçta farklı 11

    11 maçta farklı 11

    Teknik direktör yönetiminde 11 haftada her karşılaşmaya farklı bir kadro ile çıkan , bu sezon sakatlıklardan çok çekti. En önemli yıldızları birçok maçta oynayamadı

    Bordo-mavililerde ligin 9'uncu haftasında göreve başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın başında ligde çıktığı 11 maçta da farklı 11'ler sahaya sürdü. Bunda 10 oyuncunun sakatlık yaşamasının da büyük etken oldu. 9'uncu haftada Trabzonspor'un başındaki ilk maçında Malatyaspor karşılaşmasına Onur, Mas, Uğur, Mustafa, Pereira, Okay, Sosa, Olcay, Onazi, Yusuf ve Burak 11'i ile başlayan Çalımbay, 10'uncu haftada oynanan Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde 3 ve sırasıyla Kayserispor karşısında 1, Osmanlıspor mücadelesinde 2, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında 1, Antalyaspor maçında 2, Kasımpaşa mücadelesinde 3, Bursaspor karşılaşmasında 2, Karabükspor karşısında 3, Atiker Konyaspor karşılaşmasında 3 ve son olarak 19'uncu haftada F.Bahçe karşılaşmasının 11'inde 4 farklı oyuncuya görev verdi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:18
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