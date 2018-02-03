Trabzon yenilmezlik serisi peşinde
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ederek teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 110 günlük iç saha yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.
Bordo-mavililer, 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam yönetiminde Trabzon'da hiç yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Trabzonspor, ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Medical Park Stadı'nda 5 karşılaşmadan 13 puan çıkardı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:08
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Toplam 1
Yorum
eda sol kanat ve orta alnı toparlayacak transfer şart kadro seçimide yanlıştı pektemek ve love çift forvet çıksak ne olurdu negrado yedek kalmal
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 7
Yorum
çatçat o yaştan sonra gelme diyen yönetici yok mu buna?
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Sivasspor ile 24. randevu
Toplam 2
Yorum
gsx kadrodan ümidim yok tek ümidim fatih terim
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