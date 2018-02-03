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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    yenilmezlik serisi peşinde

    Trabzon yenilmezlik serisi peşinde

    'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında ile karşılaşacak , rakibini mağlup ederek teknik direktör yönetiminde, 110 günlük iç saha yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

    Bordo-mavililer, 18 Ekim'de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adam yönetiminde 'da hiç yenilgi yaşamadı. ekibi, ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

    , ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Medical Park Stadı'nda 5 karşılaşmadan 13 puan çıkardı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:08
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