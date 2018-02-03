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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ilk 11’de yer alacak

    <a href="/index/sosa?id=0587fc5c-303e-4422-aaab-56bb8c2987f0" class="" rel="tag">Sosa</a> ilk 11’de yer alacak

    Hırsı ile dikkat çeken Arjantinli 10 numara, maçında sahada yer alacak

    Pazartesi oynanacak maçı hazırlıklarını sürdüren 'da gözler Rıza Çalımbay'ın bu maça çıkaracağı kadroya çevrildi. Önceki gün basın toplantısında 'yı maçında 90 dakika oynatabileceğinin sinyalini veren Çalımbay'ın idmanlarda Arjantinli 10 numara ile özel ilgilenmesi dikkat çekti. Özellikle şut çalışmalarında iyi bir performans ortaya koyan oldukça hırslı ve istekli görüntü sergiledi. Sosa'nın bu performansı Çalımbay'ı memnun ederken, ona Göztepe maçında ilk 11'de yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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