Sana güveniyoruz
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak’ın yokluğunda Göztepe maçında forvette görev vermeyi planladığı Rodallega ile özel görüştü ve “Gerekeni yapacağını biliyoruz” diyerek güven aşıladı
KUPADA 8 GOL ATTI
Sadece ilk yarıdaki Göztepe sınavında ilk 11'de görev başlayan Rodallega'nın yine bir Göztepe maçıyla birlikte ilk 11'de başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu diğer karşılaşmalarda ise oyuna sonradan dahil oldu ve Türkiye Kupası'nda ise 8 gole imza attı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:01
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
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