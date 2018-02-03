Sana güveniyoruz

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak’ın yokluğunda Göztepe maçında forvette görev vermeyi planladığı Rodallega ile özel görüştü ve “Gerekeni yapacağını biliyoruz” diyerek güven aşıladı

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Trabzonspor'da gözler Rodallega'ya çevrildi. Burak'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle forvet hattında görev yapması beklenen Rodallega'yı Rıza Çalımbay markaj altına aldı. Kolombiyalı futbolcu ile özel görüşen deneyimli teknik adam, Göztepe maçında hazır olmasını isteyerek, oyuncusuna güven duyduğunu belirtti. Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen Hugo, fileleri 4 kez sarstı.



KUPADA 8 GOL ATTI

Sadece ilk yarıdaki Göztepe sınavında ilk 11'de görev başlayan Rodallega'nın yine bir Göztepe maçıyla birlikte ilk 11'de başlaması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu diğer karşılaşmalarda ise oyuna sonradan dahil oldu ve Türkiye Kupası'nda ise 8 gole imza attı.