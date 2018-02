nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacak olan, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki forvet, bazı başarı veyaşadığı kulübünde tekrardan bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "benim için çok kutsal bir yer. Forması da kutsal. İlk Trabzonspor döneminde yakaladığım başarılardan sonra hayatımda birçok şey kazandım. O yüzdenBu formayı her giyişimde'a şükrediyorum. Çünkü bu forma sayesinde bugünlere geldim. Ben'a, Trabzonspor da bana çok şeyler katmıştır" ifadesini kullandı., hayatında ilk defa sakal bıraktığını da ifade ederek, "Sakalımı sürekli kesiyorum, tarzım böyleydi. Geçenlerde'ı ziyarete gittiğimiz zaman, 'Sakal yakışmış oğlum' dedi ve kesmememi istedi. Ben de biraz böyle kalmasına karar verdim. Sonra kızlarım da, '' dediler. Öyle kaldı" diye konuştu.işinin gol atmak olduğunu ve bunu yaparken keyif aldığını da belirterek, "Benim işim gol atmak. Tabii ki boş geçtiğimiz zamanlar olacak ama atamadığımız zamanlarda takımımız galip geliyorsa sorun değil. Ancak hem atamayıp, hem de kazanamadığımızda çok büyük problem oluyor. Gol atmak benim için her şey. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi.. Bunun için çaba göstereceğim" diye konuştu.kampında kötü bir sakatlık yaşamasına rağmen takım açısından verimli bir dönem geçirdiklerine işaret eden Burak Yılmaz , ligde ikinci yarının daha zorlu geçeceğine değinerek, şunları aktardı: "Şampiyonluk yarışı çetin geçer. Ben bu durumu daha evvel defalarca yaşamış bir oyuncu olarak ikinci devrenin çok zor geçeceğini düşünüyorum. Biz ligde iddialı konumdayız."-11 sezonunu asla unutmayacaklarını da ifade eden Burak, "Bizim 2010-2011 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. Başkanımız bu kavgayı gerekli mercilere taşımıştır. Biz şu an sahaya, yani 2017-2018 sezonuna konsantre olduk ama düşüncelerimiz yine nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez" ifadesini kullandı.dönüp baktığında birçok pişmanlık yaşadığını da belirten Burak, şöyle konuştu: "Çok pişmanlığım var. Yok dersem yalan söylemiş olurum. Benim de keşkelerim var ama bu keşkeleri içimde tutuyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da yine tabii ki futbolun içerisinde olacağım."ve Abdülkadir Ömür'ü çok sevdiğini de belirten Burak, şöyle konuştu: "Allah sakatlık, kaza, bela, nazar vermesin. Onlarla sürekli konuşuyorum. Benimle birlikte Onur, Olcay ve Uğur abileri de yardımcı oluyor. Büyük bir oyuncu mu yoksa sıradan bir oyuncu mu olacaklar? Ya da kaybolup gidecekler mi? Şu anda çok iyi bir yoldalar. Buna kendileri karar verecek.", kendisinin bir fizyoterapistinin olduğunu da ifade ederek "Bana çok şey katıyor. Biz çok uzun yıllardır beraberiz ve benim bütün vücudumu, bütün kas sistemimi, adale yapımı, yaşadığım tüm sakatlıkları, yaşayabileceğim tüm sakatlıkları, hepsini biliyor. Buradaki fizyoterapistlerin haricinde ekstra oluyor. Yemeğin yanındaki tatlı gibi" açıklamasını yaptı.Aslında Mevlana'nın bir sözü Burak'ın verdiği bu röportajı bize özetleyebilir: "" Geçmişte İstanbul takımları onu görmezden geldiği anda kendisine sahip çıkan'un yaptığı bu iyiliği unutmayacağını dile getiriyor. Unutmuyor da... Birçok maçta forma giyememesine rağmen attığı, aslında bu formaya duyduğu saygının bir göstergesi., hem sahada hem de saha dışında açıklamaları ile adeta bir lider konumunda.