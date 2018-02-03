'Sakal yakışmış oğlum, dedi'
“Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyarete gittiğimiz zaman, ‘Sakal yakışmış oğlum’ dedi ve kesmememi istedi. Ben de biraz böyle kalmasına karar verdim”
KIZLARIM DA KESMEMİ İSTEMEDİ
Burak, hayatında ilk defa sakal bıraktığını da ifade ederek, "Sakalımı sürekli kesiyorum, tarzım böyleydi. Geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gittiğimiz zaman, 'Sakal yakışmış oğlum' dedi ve kesmememi istedi. Ben de biraz böyle kalmasına karar verdim. Sonra kızlarım da, 'Babacım sakalların çok güzel, kesme' dediler. Öyle kaldı" diye konuştu.
GOL ATMAK EKMEK VE SU GiBiDiR
Burak, işinin gol atmak olduğunu ve bunu yaparken keyif aldığını da belirterek, "Gol atmak, her forvet için ekmek gibi, su gibidir. Benim işim gol atmak. Tabii ki boş geçtiğimiz zamanlar olacak ama atamadığımız zamanlarda takımımız galip geliyorsa sorun değil. Ancak hem atamayıp, hem de kazanamadığımızda çok büyük problem oluyor. Gol atmak benim için her şey. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi. Bir gol hedefim yok ama ilk devre attığım golün altına düşmek istemiyorum. Bunun için çaba göstereceğim" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI ÇETİN GEÇER
Antalya kampında kötü bir sakatlık yaşamasına rağmen takım açısından verimli bir dönem geçirdiklerine işaret eden Burak Yılmaz, ligde ikinci yarının daha zorlu geçeceğine değinerek, şunları aktardı: "Şampiyonluk yarışı çetin geçer. Ben bu durumu daha evvel defalarca yaşamış bir oyuncu olarak ikinci devrenin çok zor geçeceğini düşünüyorum. Biz ligde iddialı konumdayız."
2010-11 iLE İLGİLİ KAVGAMIZ NET
2010-11 sezonunu asla unutmayacaklarını da ifade eden Burak, "Bizim 2010-2011 sezonu ile ilgili kavgamız nettir. Başkanımız bu kavgayı gerekli mercilere taşımıştır. Biz şu an sahaya, yani 2017-2018 sezonuna konsantre olduk ama düşüncelerimiz yine nettir. Hiçbir kuvvet bu düşüncelerimizi değiştiremez" ifadesini kullandı.
ÇOK PİŞMANLIĞIM VAR
Geçmişe dönüp baktığında birçok pişmanlık yaşadığını da belirten Burak, şöyle konuştu: "Çok pişmanlığım var. Yok dersem yalan söylemiş olurum. Benim de keşkelerim var ama bu keşkeleri içimde tutuyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da yine tabii ki futbolun içerisinde olacağım."
KENDİLERİ KARAR VERECEK
Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ü çok sevdiğini de belirten Burak, şöyle konuştu: "Allah sakatlık, kaza, bela, nazar vermesin. Onlarla sürekli konuşuyorum. Benimle birlikte Onur, Olcay ve Uğur abileri de yardımcı oluyor. Büyük bir oyuncu mu yoksa sıradan bir oyuncu mu olacaklar? Ya da kaybolup gidecekler mi? Şu anda çok iyi bir yoldalar. Buna kendileri karar verecek."
YEMEĞİN YANINDA TATLI GİBİ
Burak , kendisinin bir fizyoterapistinin olduğunu da ifade ederek "Bana çok şey katıyor. Biz çok uzun yıllardır beraberiz ve benim bütün vücudumu, bütün kas sistemimi, adale yapımı, yaşadığım tüm sakatlıkları, yaşayabileceğim tüm sakatlıkları, hepsini biliyor. Buradaki fizyoterapistlerin haricinde ekstra oluyor. Yemeğin yanındaki tatlı gibi" açıklamasını yaptı.
TAM BİR LİDER
Aslında Mevlana'nın bir sözü Burak'ın verdiği bu röportajı bize özetleyebilir: "Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın." Geçmişte İstanbul takımları onu görmezden geldiği anda kendisine sahip çıkan Trabzonspor'un yaptığı bu iyiliği unutmayacağını dile getiriyor. Unutmuyor da... Birçok maçta forma giyememesine rağmen attığı 17 gol, aslında bu formaya duyduğu saygının bir göstergesi. Oldukça olgunlaşan Burak, hem sahada hem de saha dışında açıklamaları ile adeta bir lider konumunda.
Mini yorum: Yunus Emre Sel
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
'Sakal yakışmış oğlum, dedi' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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