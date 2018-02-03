Göztepe hazırlıkları sürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Castillo ve Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Esteban'ın katılmadığı belirtildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

