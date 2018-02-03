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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    hazırlıkları sürdü

    Göztepe hazırlıkları sürdü

    , ’in 20’nci haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden , Castillo ve 'ın yanı sıra Esteban'ın katılmadığı belirtildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:42
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