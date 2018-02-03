Göztepe hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Castillo ve Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Esteban'ın katılmadığı belirtildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:42
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Kimseye yaramadı
Toplam 1
Yorum
eda sol kanat ve orta alnı toparlayacak transfer şart kadro seçimide yanlıştı pektemek ve love çift forvet çıksak ne olurdu negrado yedek kalmal
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 7
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çatçat o yaştan sonra gelme diyen yönetici yok mu buna?
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Sivasspor ile 24. randevu
Toplam 2
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gsx kadrodan ümidim yok tek ümidim fatih terim
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