CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Görev Kamil’in

    Görev Kamil’in
    F.Bahçe derbisinde sol bekte görev yapmasına rağmen performansı beğenilen sağ bek Kamil Ahmet'in Göztepe maçında da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. 'ın da performansından memnun kaldığı Kamil'i, Pereira'nın kart cezalısı olması nedeniyle Göztepe maçında sağ bekte görev vermeye hazırlandığı öğrenildi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Görev Kamil’in haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN