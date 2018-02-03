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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Geç bile kaldık

    Geç bile kaldık
    Kaptanlar Onur ve Uğur, taraftarlarla buluştu. Erdoğdu Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden 2 futbolcu, gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Onur, "Trabzonsporlu futbolcular taraftarlarıyla beraber, iç içe olmalı. Bunu daha önce yapmamız lazımdı. Zararın neresinden dönersen kârdır" diye konuştu.

    Kenetlenmeliyiz
    Erdoğdu Taraftarlar Derneği'ni ziyarette konuşan Uğur Demirok, kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. Destek isteyen 29 yaşındaki stoper, "Kenetlenmeliyiz ve bir bütün olmalıyız. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek ve biz hazırız. Göztepe maçı ile birlikte yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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