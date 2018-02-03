Geç bile kaldık
Kenetlenmeliyiz
Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği'ni ziyarette konuşan Uğur Demirok, kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. Destek isteyen 29 yaşındaki stoper, "Kenetlenmeliyiz ve bir bütün olmalıyız. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek ve biz hazırız. Göztepe maçı ile birlikte yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:11
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
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